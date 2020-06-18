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10:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Иртыш» получил лицензию для участия в ФНЛ в следующем сезоне

«Иртыш» получил лицензию на сезон-2020/21 для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщается на сайте омского клуба.

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«Прошло заседание комиссии по лицензированию РФС для определения состава участников ФНЛ. “Иртыш” успешно прошел данное испытание и теперь выступит в ФНЛ», — говорится в заявлении.

Сезон-2019/20 в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) был завершен досрочно из-за коронавируса. «Иртыш», лидировавший в группе «Восток» на момент остановки первенства, получил право выступить в ФНЛ.

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