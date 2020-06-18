«Иртыш» получил лицензию для участия в ФНЛ в следующем сезоне
«Иртыш» получил лицензию на сезон-2020/21 для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщается на сайте омского клуба.
«Иртыш» получил лицензию на сезон-2020/21 для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщается на сайте омского клуба.
«Прошло заседание комиссии по лицензированию РФС для определения состава участников ФНЛ. “Иртыш” успешно прошел данное испытание и теперь выступит в ФНЛ», — говорится в заявлении.
Сезон-2019/20 в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) был завершен досрочно