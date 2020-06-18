Игнашевич стал главным тренером футбольного клуба «Торпедо»
ТАСС, 18 июня. Сергей Игнашевич занял пост главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщает
ТАСС, 18 июня. Сергей Игнашевич занял пост главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщает
Игнашевичу 40 лет, он начал работу в «Торпедо» в 2019 году, а в декабре того же года продлил соглашение с клубом. В сезоне-2019/20 специалист был оштрафован
Игнашевич является воспитанником «Торпедо». В качестве игрока он выступал за самарские «Крылья Советов», московские клубы «Локомотив» и ЦСКА. Игнашевич является обладателем Кубка УЕФА (2005) с ЦСКА, в составе армейского клуба пять раз стал чемпионом России. Он является рекордсменом лиги по количеству побед в финалах Кубка России (ЦСКА — 6, «Локомотив» — 1), семь раз выигрывал Суперкубок России. Всего защитник завоевал 21 трофей, из которых 18 — в составе ЦСКА.
В сборной России Игнашевич стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Всего защитник провел за национальную команду 127 матчей, в которых забил 8 голов.