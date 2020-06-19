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16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Все победители групп ПФЛ получили лицензии для выступления в ФНЛ

Московский «Велес», астраханский «Волгарь», тольяттинский «Акрон», брянское «Динамо» и омский «Иртыш» по итогам заседания комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию получили лицензии для выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщается на сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее по итогам исполкома Российского футбольного союза (РФС) 15 мая стало известно, что сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта. «Велес» («Запад»), брянское «Динамо» («Центр»), «Волгарь» («Юг»), «Акрон» («Урал-Поволжье») и «Иртыш» («Восток») стали победителями своих групп ПФЛ сезона-2019/20 и получили право выступить в ФНЛ.

Лицензии на участие в ФНЛ (лицензия РФС II) также выданы следующим клубам: «Нижний Новгород», «Шинник» (Ярославль), «Томь» (Томск), «Енисей» (Красноярск), «СКА-Хабаровск», «Торпедо» (Москва), «Факел» (Воронеж), «Краснодар-2», «Спартак-2» (Москва), «Чайка» (Песчанокопское), «Балтика» (Калининград), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Текстильщик» (Иваново), «Долгопрудный» и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Владикавказской «Алании» будет выдана лицензия РФС II с условием выполнения до 2 июля установленных комиссией требований.

Отмечается, что в выдаче лицензии РФС II отказано липецкому «Металлургу» в связи с невыполнением обязательных критериев (в частности, финансовых). Клуб может подать апелляционную жалобу. Заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования запланировано в конце июня.

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