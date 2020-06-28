Президент «Торпедо»: Без денег нас в РПЛ никто не ждёт
Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, что будет с командой, если по итогам следующего сезона она завоюет право на выход в Российскую
Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, что будет с командой, если по итогам следующего сезона она завоюет право на выход в Российскую
«Скажу честно: мешать команде выигрывать необходимое для повышения в классе количество матчей никто не будет. Мы понимаем, что надо выходить подготовленными, но если спортивный принцип превалирует над этим и команда завоюет право играть в РПЛ, то, конечно, будем стараться изыскивать возможности и выходить в высшую лигу.
При этом я не уверен, что мы повысим финансирование. Если мы сможем играть с тем бюджетом, что есть сейчас, плюс прикинем, сколько можем заработать в самой
1 июня «Торпедо» объявило о назначении Дениса Маслова на пост президента клуба. Ранее этот пост покинула Елена Еленцева.
Напомним, что Российский футбольный союз принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 в ФНЛ. «Торпедо», набрав 53 очка в 27 встречах, завершило сезон на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ.