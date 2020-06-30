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17:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» по-прежнему могут попасть в РПЛ. Клуб ведёт переговоры с Промсвязьбанком

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» ведут переговоры с Промсвязьбанком, чтобы банк стал титульным спонсором клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Если переговоры завершатся успешно, команда в следующем сезоне будет выступать в Российской Премьер-Лиге.

Ранее в этом месяце министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» продолжат играть в ФНЛ, несмотря на выход в Российскую Премьер-Лигу. При этом клуб уже получил лицензию РФС-1, которая даёт право выступать в РПЛ.

Напомним, нынешний сезон во втором по силе дивизионе России было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе. Позднее было объявлено, что команда не будет выступать в Премьер-Лиге, несмотря на то что клуб получил соответствующую лицензию.

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