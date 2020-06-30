«Химки» по-прежнему могут попасть в РПЛ. Клуб ведёт переговоры с Промсвязьбанком

Источник: РИА "Новости"

Если переговоры завершатся успешно, команда в следующем сезоне будет выступать в Российской Премьер-Лиге.

Ранее в этом месяце министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» продолжат играть в ФНЛ, несмотря на выход в Российскую Премьер-Лигу. При этом клуб уже получил лицензию РФС-1, которая даёт право выступать в РПЛ.