Жена Игнашевича назвала карьеру мужа «длинной историей хейта»

Источник: РИА "Новости"

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Защитник ЦСКА и сборной завершил карьеру.

Игнашевич призналась, что считает всю карьеру своего мужа «длинной историей хейта». Исключениями она назвала периоды, когда сборная России «выполняла сверхзадачу» — бронза чемпионата Европы в 2008 году и попадание в четвертьфинал чемпионата мира на домашнем мундиале в 2018-м.

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«Стоило ошибиться — его опять уничтожали. Последние годы Сергея активно отправляли на пенсию и постоянно писали “уже не тот”», — рассказала супруга игрока.

В настоящий момент Игнашевич — главный тренер московского «Торпедо». Он пришел в команду летом 2019-го и привел ее к четвертой строчке в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по итогам сезона-2019/2020, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Игнашевич ушел из национальной команды еще до чемпионата мира-2018, однако из-за травм ряда игроков обороны тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым попросил Игнашевича вернуться в сборную. Защитник согласился и провел пять матчей на мундиале. Вместе с ним команда добралась до четвертьфинала турнира.