Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
9Смолов забил «Барселоне»
15:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена Игнашевича назвала карьеру мужа «длинной историей хейта»

Наталья Игнашевич, жена бывшего защитника сборной России и ЦСКА Сергея Игнашевича, рассказала о неоднозначном отношении к супругу со стороны футбольных болельщиков. Интервью опубликовано на «Чемпионат.com».

Наверх
Источник: РИА "Новости"
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Защитник ЦСКА и сборной завершил карьеру.

Игнашевич призналась, что считает всю карьеру своего мужа «длинной историей хейта». Исключениями она назвала периоды, когда сборная России «выполняла сверхзадачу» — бронза чемпионата Европы в 2008 году и попадание в четвертьфинал чемпионата мира на домашнем мундиале в 2018-м.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Стоило ошибиться — его опять уничтожали. Последние годы Сергея активно отправляли на пенсию и постоянно писали “уже не тот”», — рассказала супруга игрока.

В настоящий момент Игнашевич — главный тренер московского «Торпедо». Он пришел в команду летом 2019-го и привел ее к четвертой строчке в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по итогам сезона-2019/2020, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Игнашевич ушел из национальной команды еще до чемпионата мира-2018, однако из-за травм ряда игроков обороны тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым попросил Игнашевича вернуться в сборную. Защитник согласился и провел пять матчей на мундиале. Вместе с ним команда добралась до четвертьфинала турнира.

В составе национальной команды Игнашевич провел 126 игр. На клубном уровне защитник известен по выступлениям за «Локомотив» и ЦСКА. Он шесть раз становился чемпионом страны. Игнашевич — обладатель Кубка УЕФА (2005).
Читайте также
Торпедо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Хочу расти в новой профессии»: фигуристка бросила спорт ради порно
Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающем топе
Шаг до титула. «Зенит» уже 5 июля может оформить чемпионство
В РПЛ сыгран самый продолжительный матч в истории
Хоккеисты РФ не попали в сборную всех времен по версии фанатов
Агент: Россиянин из «Эдмонтона» должен стать игроком ЦСКА
Черевченко покинул «Арсенал». Его может заменить Юрий Семин
Примера не планирует возвращение зрителей на трибуны
Порье рассказал о способе победить Нурмагомедова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь