Бюджет «Ротора» остается на уровне ФНЛ и составляет 500 млн рублей

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«Ротор» по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве ФНЛ и завоевал право в новом сезоне сыграть в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). Рекечинский в октябре 2019 года рассказал, что бюджет клуба составляет чуть больше 300 млн рублей.

Отвечая в четверг на вопрос ТАСС о бюджете клуба, Рекечинский назвал сумму 300 млн рублей «неверной информацией». «Бюджет клуба у нас побольше — около полумиллиарда рублей. Мы остаемся на уровне бюджета ФНЛ прошлого года, но работаем над его увеличением. На сегодняшний день мы рады тому, что имеем — у нас нет долгов. Спасибо за это региону, губернатору Андрею Бочарову», — сказал Рекечинский, отметив, что идет поиск спонсоров. «Встречаемся, ведем переговоры, но пока конкретнее сказать не могу», — добавил он.

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Гендиректор клуба признал, что игроки рассчитывали на большее. «Потому что зарплата в РПЛ выше, чем в ФНЛ, но они подписали контракт, значит приняли условие, которое мы предложили», — отметил он. «Но у нас никогда не было задержек зарплаты, финансирование стабильное. С некоторыми игроками пришлось расстаться по объективным причинам, с некоторыми по субъективным — есть ребята, которые не пошли на эти условия, но мы готовы с такими продолжать переговоры», — сказал Рекечинский.