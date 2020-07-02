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18:46 (мск), источник: ТАСС

Бюджет «Ротора» остается на уровне ФНЛ и составляет 500 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Бюджет волгоградского футбольного клуба «Ротор» остается на уровне прошлогоднего, когда команда выступала в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), он составляет 500 млн рублей, однако команда ведет поиск спонсоров для внебюджетного финансирования. Об этом сообщил в четверг журналистам на стадионе «Волгоград-Арена» генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

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Источник: Reuters

«Ротор» по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве ФНЛ и завоевал право в новом сезоне сыграть в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). Рекечинский в октябре 2019 года рассказал, что бюджет клуба составляет чуть больше 300 млн рублей.

Отвечая в четверг на вопрос ТАСС о бюджете клуба, Рекечинский назвал сумму 300 млн рублей «неверной информацией». «Бюджет клуба у нас побольше — около полумиллиарда рублей. Мы остаемся на уровне бюджета ФНЛ прошлого года, но работаем над его увеличением. На сегодняшний день мы рады тому, что имеем — у нас нет долгов. Спасибо за это региону, губернатору Андрею Бочарову», — сказал Рекечинский, отметив, что идет поиск спонсоров. «Встречаемся, ведем переговоры, но пока конкретнее сказать не могу», — добавил он.

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Гендиректор клуба признал, что игроки рассчитывали на большее. «Потому что зарплата в РПЛ выше, чем в ФНЛ, но они подписали контракт, значит приняли условие, которое мы предложили», — отметил он. «Но у нас никогда не было задержек зарплаты, финансирование стабильное. С некоторыми игроками пришлось расстаться по объективным причинам, с некоторыми по субъективным — есть ребята, которые не пошли на эти условия, но мы готовы с такими продолжать переговоры», — сказал Рекечинский.

Для «Ротора» предстоящий сезон станет первым в премьер-лиге с 2004 года. В новейшей истории команда из Волгограда дважды становилась серебряным призером чемпионата России (1993, 1997), а также один раз завоевала бронзовые медали национального первенства (1996). Лучшим результатом команды в Кубке России является выход в финал в сезоне-1994/95.

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