Российский футболист рассказал о предложении из Казахстана

30 мая Довбня стал свободным агентом. Последние два сезона он провел в «Оренбурге», за который в текущем чемпионате сыграл всего пять матчей.

3 июля Довбня подписал контракт с «Ротором», который следующий сезон проведет в премьер-лиге. Для 33-летнего голкипера волгоградский клуб стал десятым в карьере.

По словам Довбни, изначально он планировал остаться в «Оренбурге», но в клубе повели себя странно и решили не предлагать новый контракт.

«Зимой-то разговор совсем другой был. Мне Дима Андреев, занимающий пост спортивного директора, лично говорил, что у меня будет контракт. У меня тогда было два предложения — от клуба РПЛ и из Казахстана, одно из них очень заманчивое, — вспоминает Довбня. — Но я их даже не рассматривал, думая, что продолжу карьеру в «Оренбурге». Прыгать из команды в команду не хотелось, а здесь меня все устраивало. В принципе, обиды как таковой нет, но осадок остался.

Я не понимаю, почему по-человечески нельзя отнестись, расстаться нормально. Они прекрасно знали, что я живу в Оренбурге не один, не могу за пять минут собрать чемодан и поехать. Знай я все заранее, то смог бы спокойно подготовиться к переезду.

Я — профессионал, свой контракт я доработал бы до конца в любом случае. Но они зачем-то тянули время… Вот из-за этого осадок остался. Впрочем, в «Оренбурге» в последнее время много странных решений. Однако, как показала жизнь, ничего страшного: сейчас я в Волгограде и всем доволен.