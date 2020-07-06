Российский футболист рассказал о предложении из Казахстана
Российский вратарь Александр Довбня в интервью РИА Новости рассказал, что зимой этого года мог продолжить карьеру в казахстанской
Российский вратарь Александр Довбня в интервью РИА Новости рассказал, что зимой этого года мог продолжить карьеру в казахстанской
30 мая Довбня стал свободным агентом. Последние два сезона он провел в «Оренбурге», за который в текущем чемпионате сыграл всего пять матчей.
3 июля Довбня подписал контракт с «Ротором», который следующий сезон проведет в
По словам Довбни, изначально он планировал остаться в «Оренбурге», но в клубе повели себя странно и решили не предлагать новый контракт.
«Зимой-то разговор совсем другой был. Мне Дима Андреев, занимающий пост спортивного директора, лично говорил, что у меня будет контракт. У меня тогда было два предложения — от клуба РПЛ и из Казахстана, одно из них очень заманчивое, — вспоминает Довбня. — Но я их даже не рассматривал, думая, что продолжу карьеру в «Оренбурге». Прыгать из команды в команду не хотелось, а здесь меня все устраивало. В принципе, обиды как таковой нет, но осадок остался.
Я не понимаю, почему
Я — профессионал, свой контракт я доработал бы до конца в любом случае. Но они
Напомним, что в феврале Vesti.kz сообщали об интересе к Довбни со стороны «Тобола». До него костанайцы пытались подписать другого российского вратаря из РПЛ — Гиорги Шелию из «Тамбова».