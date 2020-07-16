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14:16 (мск), источник: ТАСС

«Алания» получила лицензию для участия в новом сезоне, заявившись в ФНЛ и ПФЛ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Алания» из Владикавказа выполнил все требования и получил лицензию для участия в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

В досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 в первенстве Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) команда из Владикавказа заняла второе место в зоне «Юг» и не могла претендовать на повышение в классе, но, по информации «Матч ТВ», руководство клуба рассматривало вариант с переходом в первенство Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). 19 июня комиссия РФС по лицензированию клубов объявила о том, что «Алании» будет выдана лицензия РФС II с условием выполнения до 2 июля установленных ей требований. 15 июля президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил ТАСС, что на данный момент календарный план составлен на 22 команды, хотя ранее допускался вариант с увеличением числа клубов до 24.

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«“Алания” выполнила все требования и получила лицензию. Клуб заявился в ФНЛ и ПФЛ, но пока состав участников не утвержден», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС. На вопрос о том, может ли «Алания» проводить матчи на стадионе во Владикавказе, который находится в аварийном состоянии, в союзе ответили, что «пока заявлен стадион в Грозном».

Согласно регламенту ФНЛ, который действовал в сезоне-2019/20, «Алания» в случае участия во втором по силе дивизионе чемпионата страны не имела бы право проводить домашние матчи в Грозном. В пункте 2 статьи 6 этого документа говорится о том, что «стадион, заявленный клубом в качестве основного, должен находиться на территории, на которой зарегистрирован клуб, кроме клубов Москвы и Московской области, для которых стадион, заявленный клубом в качестве основного, должен находиться на территории Москвы и (или) Московской области».

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