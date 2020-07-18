В «Химках» назвали большой вероятность выступления клуба в РПЛ в следующем сезоне

Источник: РИА "Новости"

«Химки» по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняли второе место и получили прямую путевку на участие в следующем сезоне РПЛ. Как ранее рассказал ТАСС министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, клуб определится с турниром на сезон-2020/21 после полуфинала Олимп — Кубка России, в котором «Химки» 19 июля в Екатеринбурге встретятся с местным «Уралом».

«В понедельник все будет понятно. Есть большая вероятность, что “Химки” выступят в РПЛ», — сказал Иванов.

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Инвестором подмосковного клуба должен был стать предприниматель Сергей Ломакин, однако 16 июля Терюшков заявил ТАСС, что этого не произойдет. По словам министра спорта Московской области, ведется поиск альтернативных вариантов. Гендиректор «Химок» на вопрос о том, найден ли спонсор, ответил: «В заключительной стадии». Также он отметил, что у «Химок» нет проблем с Российским футбольным союзом и РПЛ в связи с тем, что клуб еще не определился с турниром, в котором команда выступит в новом сезоне.