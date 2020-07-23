Игроки «Енисея» и «СКА-Хабаровска» подрались во время матча

Видео было опубликовано на YouTube-канале клуба из Хабаровска.



На 29-й минуте матча игрок красноярцев Валерий Кичин напал на соперника, тот ответил, и после этого завязалась потасовка. Другие футболисты бросились разнимать и успокаивать коллег, но те продолжали выяснять отношения.