ФНЛ объявила даты начала и завершения нового сезона
Сезон-2020/21 Футбольной национальной лиги должен стартовать 1 августа и завершиться 15 мая, сообщается на официальном сайте ФНЛ.
Сезон-2020/21 Футбольной национальной лиги должен стартовать 1 августа и завершиться 15 мая, сообщается на официальном сайте ФНЛ.
В четверг в Москве прошло очередное заседание общего собрания ФНЛ. На нем был одобрен проект календаря на новый сезон. В пятницу календарь должен быть утвержден исполкомом Российского футбольного союза.
«Новое первенство должно стартовать 1 августа и завершиться 15 мая 2021 года. Предполагается, что, как и в предыдущих сезонах, первые две команды выйдут в