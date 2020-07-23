ФНЛ объявила даты начала и завершения нового сезона

В четверг в Москве прошло очередное заседание общего собрания ФНЛ. На нем был одобрен проект календаря на новый сезон. В пятницу календарь должен быть утвержден исполкомом Российского футбольного союза.

«Новое первенство должно стартовать 1 августа и завершиться 15 мая 2021 года. Предполагается, что, как и в предыдущих сезонах, первые две команды выйдут в премьер-лигу напрямую, тогда как 3-я и 4-я команда ФНЛ проведут переходные матчи с 16-й и 15-й командами Российской премьер-лиги», — говорится в сообщении.