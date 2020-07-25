Роберт Евдокимов не возглавит «Оренбург»

Источник: РИА "Новости"

Стороны не смогли договориться по сроку контракта.

Евдокимов рассчитывал на длительное соглашение не менее трёх лет, а клуб предлагал договор на один сезон. Это не устроило специалиста.

Евдокимов, в настоящее время возглавляющий «Нижний Новгород», сегодня объявил команде, что остаётся на своём посту.

Руководство «Оренбурга» также предлагало должность главного тренера Игорю Черевченко, но тот ответил отказом.