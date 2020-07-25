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13:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Роберт Евдокимов не возглавит «Оренбург»

Как стало известно «Чемпионату», Роберт Евдокимов, считавшийся основным кандидатом на пост главного тренера «Оренбурга», не возглавит команду.

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Источник: РИА "Новости"

Стороны не смогли договориться по сроку контракта.

Евдокимов рассчитывал на длительное соглашение не менее трёх лет, а клуб предлагал договор на один сезон. Это не устроило специалиста.

Евдокимов, в настоящее время возглавляющий «Нижний Новгород», сегодня объявил команде, что остаётся на своём посту.

Руководство «Оренбурга» также предлагало должность главного тренера Игорю Черевченко, но тот ответил отказом.

«Оренбург» завершил сезон-2019/2020 на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах команда набрала 27 очков. В следующей кампании «Оренбург» будет выступать в Футбольной национальной лиге.

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