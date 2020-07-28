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11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» объявили о назначении Игоря Осинькина, тренировавшего «Чертаново»

«Крылья Советов» на своём официальном сайте объявили о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина, ранее возглавлявшего «Чертаново».

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Условия соглашения со специалистом не разглашаются. Сегодня, 28 июля, Осинькин будет представлен футболистам и тренерско-административному штабу на клубной базе, после чего приступит к работе вместе с Сергеем Корниленко, Владимиром Кухлевским и Виктором Гаусом.

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Ранее «Чемпионат» сообщал, что с большой вероятностью «Крылья Советов» возглавит Осинькин.

Осинькин тренировал «Чертаново» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 московская команда финишировала третьей в Футбольной национальной лиге, только по дополнительным показателям уступив «Химкам», которые заняли второе место.

«Крылья Советов» завершили сезон на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующую кампанию самарский клуб проведёт в ФНЛ. Предыдущим тренером команды был Андрей Талалаев.

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