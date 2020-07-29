Иванов покинул пост генерального директора «Химок»
Василий Иванов покинул пост генерального директора футбольного клуба «Химки», его место занял Александр Зайцев, заявил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
Василий Иванов покинул пост генерального директора футбольного клуба «Химки», его место занял Александр Зайцев, заявил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
«Химки» по итогам прошлого сезона вышли в Российскую
«Василий Владимирович покинул свой пост, но остается в системе подмосковного спорта. Мы ему предложим новую должность, он подумает. Вместо него назначен генеральный директор “Арены Химки” Александр Зайцев, он знает систему управления клуба. Он на протяжении многих лет эффективно управляет спортивными объектами. Пока будет совмещать должности, а потом будем подбирать ему замену», — сказал Терюшков по телефону.