Иванов покинул пост генерального директора «Химок»

«Химки» по итогам прошлого сезона вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и дошли до финала Кубка России, где со счетом 0:1 проиграли петербургскому «Зениту». Зайцев является генеральным директором стадиона «Арена Химки».

«Василий Владимирович покинул свой пост, но остается в системе подмосковного спорта. Мы ему предложим новую должность, он подумает. Вместо него назначен генеральный директор “Арены Химки” Александр Зайцев, он знает систему управления клуба. Он на протяжении многих лет эффективно управляет спортивными объектами. Пока будет совмещать должности, а потом будем подбирать ему замену», — сказал Терюшков по телефону.