Первый домашний матч в ФНЛ тольяттинский «Акрон» проведет на стадионе «Самара-Арена»

«Акрон», основанный в 2018 году, вышел в ФНЛ, став победителем Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Урал-Приволжье». На домашней арене команды «Кристалл», расположенной в городе Жигулевск, проходят ремонтные работы, которые находятся в завершающей стадии — в скором времени будут возведены дополнительные трибуны «Восточная» и «Южная». Отмечается, что тольяттинский клуб надеется завершить работы до середины августа и после этого сертифицировать стадион для проведения матчей ФНЛ.

«Самара-Арена» является домашним стадионом «Крыльев Советов», которые также в сезоне-2020/21 будут выступать в ФНЛ.