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19:12 (мск), источник: ТАСС

Первый домашний матч в ФНЛ тольяттинский «Акрон» проведет на стадионе «Самара-Арена»

ТАСС, 29 июля. Первый домашний матч в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) тольяттинский «Акрон», которому будет противостоять ярославский «Шинник», проведет на стадионе «Самара-Арена», встреча пройдет в рамках второго тура ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тольятти.

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«Акрон», основанный в 2018 году, вышел в ФНЛ, став победителем Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Урал-Приволжье». На домашней арене команды «Кристалл», расположенной в городе Жигулевск, проходят ремонтные работы, которые находятся в завершающей стадии — в скором времени будут возведены дополнительные трибуны «Восточная» и «Южная». Отмечается, что тольяттинский клуб надеется завершить работы до середины августа и после этого сертифицировать стадион для проведения матчей ФНЛ.

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«Самара-Арена» является домашним стадионом «Крыльев Советов», которые также в сезоне-2020/21 будут выступать в ФНЛ.

Стадион «Самара-Арена» был открыт в апреле 2018 года. Он был построен к чемпионату мира по футболу. В рамках турнира стадион принял шесть игр. Также на арене прошел финальный матч Кубка России в 2019 году, в котором московский «Локомотив» победил екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0.

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