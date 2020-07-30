Казахстанец Куат официально покинул российский клуб

27-летний Куат перешел в «Оренбург» 1 января и успел провести три матча — с «Крыльями Советов» (1:1), «Арсеналом» (1:0) и «Спартаком» (1:3), получив две желтые карточки. Ранее Vesti.kz сообщали, что казахстанец может перебраться в «Динамо».



По итогам сезона «Оренбург» занял последнее, 16-е, место и вылетел из российской премьер-лиги. После возобновления сезона в июне Куат ни разу не выходил на поле — футболист переболел коронавирусом.