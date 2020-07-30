Казахстанец Куат официально покинул российский клуб
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат покинул «Оренбург». Об этом объявил официальный сайт российского клуба.
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат покинул «Оренбург». Об этом объявил официальный сайт российского клуба.
Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон. По информации Transfermarkt, соглашение действовало до 30 января 2021 года.
27-летний Куат перешел в «Оренбург» 1 января и успел провести три матча — с «Крыльями Советов» (1:1), «Арсеналом» (1:0) и «Спартаком» (1:3), получив две желтые карточки. Ранее Vesti.kz сообщали, что казахстанец может перебраться в «Динамо».
По итогам сезона «Оренбург» занял последнее, 16-е, место и вылетел из российской