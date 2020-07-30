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15:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Букмекерская контора «Олимп» стала спонсором «СКА-Хабаровск»

Букмекерская контора «Олимп» стала официальным спонсором футбольного клуба «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

По условиям договора логотип компании будет нанесен на экипировку армейцев. Финансовые условия сделки не разглашаются.

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«Решение “Олимпа” сотрудничать напрямую — положительная оценка работы, которую мы проделали за последние годы. Мы на правильном пути, будем вместе продолжать развитие “СКА-Хабаровск”, повышать уровень всех подразделений футбольного клуба», — заявил генеральный директор хабаровчан Алексей Кандалинцев.

Он также напомнил, что «Олимп» — титульный спонсор первенства России среди команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Кроме того, букмекерская контора владеет нейминговыми правами на турнир.

Ранее «Олимп» заключил контракт с другой командой ФНЛ. Букмекерская контора стала спонсором московского «Торпедо».

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