Букмекерская контора «Олимп» стала спонсором «СКА-Хабаровск»

Источник: РИА "Новости"

По условиям договора логотип компании будет нанесен на экипировку армейцев. Финансовые условия сделки не разглашаются.

«Решение “Олимпа” сотрудничать напрямую — положительная оценка работы, которую мы проделали за последние годы. Мы на правильном пути, будем вместе продолжать развитие “СКА-Хабаровск”, повышать уровень всех подразделений футбольного клуба», — заявил генеральный директор хабаровчан Алексей Кандалинцев.

Он также напомнил, что «Олимп» — титульный спонсор первенства России среди команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Кроме того, букмекерская контора владеет нейминговыми правами на турнир.