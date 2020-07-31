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16:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» объявили о переходе семи футболистов «Чертаново»

«Крылья Советов» на своём официальном сайте сообщили об усилении состава в преддверии нового сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Самарскую команду пополнили сразу семеро игроков из «Чертаново»: вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков и Максим Витюгов, полузащитники Данил Пруцев и Роман Ежов и нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели.

Также в «Крылья Советов» вернулся воспитанник клуба защитник Сергей Божин, проведший прошлый сезон в «Торпедо».

Ранее «Крылья Советов» объявили о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина, ранее возглавлявшего «Чертаново».

«Крылья Советов» по итогам минувшего сезона заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующей кампании коллектив выступит в Футбольной национальной лиге.

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