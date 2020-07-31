«Крылья Советов» объявили о переходе семи футболистов «Чертаново»

Самарскую команду пополнили сразу семеро игроков из «Чертаново»: вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков и Максим Витюгов, полузащитники Данил Пруцев и Роман Ежов и нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели.



Также в «Крылья Советов» вернулся воспитанник клуба защитник Сергей Божин, проведший прошлый сезон в «Торпедо».



Ранее «Крылья Советов» объявили о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина, ранее возглавлявшего «Чертаново».



«Крылья Советов» по итогам минувшего сезона заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующей кампании коллектив выступит в Футбольной национальной лиге.