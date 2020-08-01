Семин и Николич увидели чудо: голевой пас 15-летнего Пиняева. Ему хватило 30 секунд

Источник: Спорт-Экспресс

Омоложенное «Чертаново»

ФНЛ в этом году преступно мало. Из-за коронапаузы матчей первого дивизиона не было четыре с половиной месяца, а до этого в лиге успели провести всего два тура. Из ФНЛ мы получали только новости, связанные с «Химками» — они все решали, выходить в премьер-лигу или нет.

А ведь на месте подмосковной команды могло быть «Чертаново» — команда знаменитой московской академии встретила внезапное окончание турнира на третьем месте, набрав одинаковое число очков с «Химками». Но «Чертаново» сразу уведомили: даже в случае отказа «Химок» москвичам нельзя будет перебраться в РПЛ. Сезон был прекращен, а команду, ставшую его открытием, не поощрили выходом в элиту.

Летом «Чертаново» получило еще один удар: в «Крылья Советов» перешли несколько футболистов основы, в том числе лучший бомбардир Сарвели. Отправился в Самару и главный тренер Игорь Осинькин, без которого прорыв прошлого сезона был бы невозможен. В «Чертаново» играет молодежь, которой физически сложно добиваться результата в силовой лиге. Но ей это удалось.

Но обескровленным «Чертаново» назвать сложно, ведь в его распоряжении бездонная академия, полная талантов. Конечно, из-за массового оттока основы снизился средний возраст команды, но ее потенциал остается высоким. Особенно у 15-летнего Сергея Пиняева, самого известного несовершеннолетнего футболиста России.

Пиняев ворвался в соцсети еще в 2018 году, когда сборная России в Twitter опубликовала изумительный мяч тогда еще 13-летнего футболиста в стиле «гола столетия» Диего Марадоны.

«Локо» на трибунах

Пиняев несколько раз ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», становился героем выпуска известного видеоблога, его хвалил Уле Гуннар Сульшер. По словам самого игрока, главный тренер «МЮ» предрек ему место Лингарда в составе «красных дьяволов». Пиняев давно принадлежит «Чертаново», но «Юнайтед» его хочет видеть у себя в будущем. Последняя на сегодня двухнедельная стажировка футболиста была в начале года.

Пиняеву всего лишь 15 лет, несмотря на это, тренеры решили включить его в заявку на первый же матч сезона. Принципиальный матч: в дерби команде противостоял «Спартак-2». На игру приехали большие гости, в том числе из других клубов: главный тренер «Локомотива» Марко Николич и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин наблюдали за игрой с трибун, сидя на одном ряду. Занятно, что Юрий Павлович после матча сказал: «Знакомство с Николичем? Я его не видел».

Дебют мечты

Первый тайм прошел почти без моментов. Игру расцвечивали только болельщики «Спартака», активно поддерживавшие дубль, но при этом кричавшие: «Нам не нужен тренер Пилипчук». Во втором тайме стало значительно веселее, потому что уже на 51-й минуте Игнатов после двухходовки с Нимели открыл счет. В целом, «Спартак-2» во втором тайме смотрелся предпочтительнее и заслужил победу. А Игнатов стал лучшим игроком матча, ведь он оформил дубль и принес победу красно-белым.

Но важнейшим событием игры стали не голы воспитанника «Спартака», а результативная передача Пиняева. Казалось, он выйдет ненадолго, но Денис Первушин решил дать 15-летнему футболисту почти полчаса. На секундомере было 62:58, когда Пиняев вышел на замену и побежал на левый фланг атаки. Тут же он получил мяч на своей половине поле, обыгрался с партнерами, ускорился и выдал отличную передачу Завезену на расстрел ворот. «Чертаново» сравняло счет, а на секундомере в тот момент было 63:28.

Пиняев считается безумно талантливым. Его хвалят все, но мало кто мог предположить, что уже за первые полминуты в ФНЛ хавбек отметится голевой передачей.

В оставшееся время «Чертаново» пропустило второй мяч от Игнатова и не смогло выцарапать хотя бы одно очко. Пиняев продолжал активно двигаться по флангу и центру поля, но пока этого не хватило для гола. Однако умной игрой 15-летний футболист показал, что авансы ему раздают не зря. Дебют получился удачным. Что будет дальше?

Олимп — ФНЛ. 1-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Спартак-2» (Москва) — 1:2 (0:0).

Голы: Игнатов, 51 (0:1). Завезен, 65 (1:1). Игнатов, 78 (1:2).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Кондаков, Бартасевич, Редькович, Никитенков, Герчиков, Сулейманов (Першин, 81), Тюменцев, Молчанов (Пиняев, 64), Канищев (Конев, 77), Завезен (Надольский, 74).

«Спартак-2» (Москва): А. Шитов, Воропаев, Литвинов, Петрунин, Дьяков, Тигиев, Оганесян, Денисов, Игнатов, Нимели (Кутателадзе, 85), Кожедуб (Миронов, 75).

Предупреждения: Литвинов, 22. Завезен, 50. Бартасевич, 59. Тюменцев, 86. Игнатов, 87. Першин, 90+3. Кутателадзе, 90+3.

Судья: Анопа (Благовещенск).