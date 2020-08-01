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21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Волгарь» разгромил «Краснодар-2» в матче ФНЛ, «Акрон» уступил «Факелу»

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги «Волгарь» принимал «Краснодар-2».

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Встреча прошла в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил защитник «Волгаря» Роман Локтионов, реализовав пенальти на 45-й минуте. В начале второго тайма преимущество команды из Астрахани увеличил нападающий Артём Погосов. В концовке форвард Виктор Сергеев довёл счёт до разгромного.

В другом матче 1-го тура ФНЛ «Факел» принимал «Акрон». Встреча состоялась в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Факела» Роман Акбашев, на 78-й минуте реализовав удар с 11-метровой отметки.

Ещё один матч прошёл на арене «Нефтехимик» в Нижнекамске — «Нефтехимик» принимал «Чайку». Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

Первый мяч забил хавбек «Нефтехимика» Давид Хубаев в начале второго тайма. На 79-й минуте счёт сравнял защитник «Чайки» Владимир Хозин.

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