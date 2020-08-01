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22:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«СКА-Хабаровск» обыграл «Аланию» в матче первого тура ФНЛ

«СКА-Хабаровск» одержал победу над владикавказской «Аланией» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Субботняя встреча во Владикавказе завершилась со счетом 4:2. В составе победителей голы забили Владислав Камилов (8-я минута), Ираклий Квеквескири (15-я), Рамазан Гаджимурадов (45+1-я) и Даниил Иванков (55-я). У «Алании» отличились Алан Хабалов (33-я, с пенальти) и Батраз Хадарцев (64-я).

«СКА-Хабаровск» в следующем матче 8 августа сыграет на выезде с ивановским «Текстильщиком», а «Алания» в тот же день проведет гостевую встречу с «Чайкой» из Песчанокопского.

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