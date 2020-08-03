В ФНЛ разочарованы нарушением правил социального дистанцирования на трибунах на ряде игр

«Организация подготовки команд, “чистых зон” на стадионах была если не на высочайшем, то на очень высоком уровне, — сказал глава ФНЛ. — В то же время, не может не разочаровывать то, как в некоторых городах соблюдалась социальная дистанция на трибунах. Для решения этой проблемы в будущем вижу два пути: правильное информирование людей, приходящих на стадионы, и, безусловно, их собственная сознательность».