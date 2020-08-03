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15:39 (мск), источник: ТАСС

В ФНЛ разочарованы нарушением правил социального дистанцирования на трибунах на ряде игр

МОСКВА, 3 августа /ТАСС/. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) разочаровано тем, как на некоторых матчах первого тура нового сезона соблюдались правила социального дистанцирования. Об этом ТАСС рассказал глава лиги Игорь Ефремов.

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Источник: РИА "Новости"

Матчи первого тура Олимп-ФНЛ прошли 1—2 августа.

«Организация подготовки команд, “чистых зон” на стадионах была если не на высочайшем, то на очень высоком уровне, — сказал глава ФНЛ. — В то же время, не может не разочаровывать то, как в некоторых городах соблюдалась социальная дистанция на трибунах. Для решения этой проблемы в будущем вижу два пути: правильное информирование людей, приходящих на стадионы, и, безусловно, их собственная сознательность».

Среди негативных моментов Ефремов отметил состояние поля в Воронеже. «Был неприятно удивлен, и в этом со мной согласен генеральный директор “Факела” Роман Асхабадзе, состоянием поля на стадионе в Воронеже. В середине лета мы вправе ожидать лучшего. Тем более, другие поля в городе, на которых тренируется “Факел”, подготовлены великолепно», — отметил он.

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