Экс-одноклубник Это’О и Роберто Карлоса отказал двум клубам из Казахстана
Известный российский защитник Али Гаджибеков вел переговоры с казахстанскими клубами, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Известный российский защитник Али Гаджибеков вел переговоры с казахстанскими клубами, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В услугах игрока были заинтересованы «Тараз» и «Окжетпес». Сам Гаджибеков планировал отправиться в КПЛ, но в последний момент передумал и решил остаться в России — он подписал контракт с «Чайкой» из второй по силе лиги.
30-летний Гаджибеков — воспитанник «Анжи», за который выступал с 2006 по 2016 год. В клубе из Махачкалы он играл вместе с
Всего за «Анжи» Гаджибеков сыграл 168 матчей и забил три гола. Также он выступал за «Крылья Советов», «Енисей» и «Нижний Новгород». В 2011 году защитник провел три матча за вторую сборную России.