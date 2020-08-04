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18:34 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-одноклубник Это’О и Роберто Карлоса отказал двум клубам из Казахстана

Известный российский защитник Али Гаджибеков вел переговоры с казахстанскими клубами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В услугах игрока были заинтересованы «Тараз» и «Окжетпес». Сам Гаджибеков планировал отправиться в КПЛ, но в последний момент передумал и решил остаться в России — он подписал контракт с «Чайкой» из второй по силе лиги.

Казахстанская Премьер-Лига

30-летний Гаджибеков — воспитанник «Анжи», за который выступал с 2006 по 2016 год. В клубе из Махачкалы он играл вместе с экс-игроком «Барселоны» Самуэлем Это́О и бывшей звездой «Реала» Роберто Карлосом. Также в родном клубе он пересекался с французом Лассана Диарра и бразильцем Виллианом.

Всего за «Анжи» Гаджибеков сыграл 168 матчей и забил три гола. Также он выступал за «Крылья Советов», «Енисей» и «Нижний Новгород». В 2011 году защитник провел три матча за вторую сборную России.

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