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20:38 (мск), источник: ТАСС

Корниленко станет спортивным директором ФК «Крылья Советов»

ТАСС, 4 августа. Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко будет назначен на пост спортивного директора клуба. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Самарской области.

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По итогам совещания, которое прошло во вторник, губернатор Дмитрий Азаров объявил о кадровых решениях в руководстве «Крыльев Советов». В отставку были отправлены генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков и спортивный директор Геннадий Голубин.

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Азаров считает, что 37-летний Корниленко готов занять пост спортивного директора. «Он является и символом, и патриотом клуба. Он сегодня лицензированный тренер. Даже в сегодняшнем выступлении чувствовалось, насколько он переживает за клуб», — приводятся слова губернатора в сообщении пресс-службы.

Белорусский нападающий перешел в «Крылья Советов» в 2011 году. Он сыграл в составе команды в 205 матчах, забив 56 мячей. По числу игр в составе самарцев Корниленко находится на четвертом месте в российской истории — больше него за команду сыграли только Антон Бобер (288 матчей), Иван Таранов (248) и Денис Ковба (231). Также Корниленко является лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в российской истории вместе с Андреем Карякой (по 56 голов). После завершения сезона-2018/19 Корниленко вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов».

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По итогам минувшего сезона «Крылья Советов» не сумели сохранить прописку в Тинькофф — Российской премьер-лиге, заняв предпоследнее, 15-е место в таблице. В новом сезоне команда выступает в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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