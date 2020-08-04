Корниленко станет спортивным директором ФК «Крылья Советов»

По итогам совещания, которое прошло во вторник, губернатор Дмитрий Азаров объявил о кадровых решениях в руководстве «Крыльев Советов». В отставку были отправлены генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков и спортивный директор Геннадий Голубин.

Азаров считает, что 37-летний Корниленко готов занять пост спортивного директора. «Он является и символом, и патриотом клуба. Он сегодня лицензированный тренер. Даже в сегодняшнем выступлении чувствовалось, насколько он переживает за клуб», — приводятся слова губернатора в сообщении пресс-службы.

Белорусский нападающий перешел в «Крылья Советов» в 2011 году. Он сыграл в составе команды в 205 матчах, забив 56 мячей. По числу игр в составе самарцев Корниленко находится на четвертом месте в российской истории — больше него за команду сыграли только Антон Бобер (288 матчей), Иван Таранов (248) и Денис Ковба (231). Также Корниленко является лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в российской истории вместе с Андреем Карякой (по 56 голов). После завершения сезона-2018/19 Корниленко вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d9cc5ac1185c400d652f" data-vnd="d9cc5ac1185c400d652f" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d9cc5ac1185c400d652f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.