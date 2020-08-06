«Тамбов» договорился о подписании контракта с бывшим игроком «Динамо» Панченко на три года

Источник: ИТАР-ТАСС

Последним клубом Панченко было московское «Динамо», где он играл с 2016 года. Ранее нападающий также выступал за «Томь», «Мордовию», «Ставрополье-2009», «Нижний Новгород» и ставропольское «Динамо». В 2016 году вызывался в сборную России.

«Контракт рассчитан на три года. Если клуб вылетает, он уходит как свободный агент, — сказал Худяков. — Я близко дружу с семьей Кирилла Панченко, его отцом Виктором, по-дружески просил его помощь. Сейчас такая ситуация, что клубу нужно сохраниться, сезон будет еще тяжелее, чем прошлый».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--991ecc9474f3f97e0830" data-vnd="991ecc9474f3f97e0830" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=991ecc9474f3f97e0830" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«У Кирилла были гораздо выгоднее предложения из тульского “Арсенала” и “Урала”. Только из чисто дружеских отношений он выбрал “Тамбов”, поддержав меня и клуб», — добавил Худяков.

Спортивный директор «Тамбова» добавил, что клуб продолжает работать над усилением состава. «Усиленно сейчас работаем по центральным защитникам. Но, если появится хороший вариант, рассмотрим предложения по любой позиции», — отметил он.