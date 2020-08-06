«Тамбов» договорился о подписании контракта с бывшим игроком «Динамо» Панченко на три года

Последним клубом Панченко было московское «Динамо», где он играл с 2016 года. Ранее нападающий также выступал за «Томь», «Мордовию», «Ставрополье-2009», «Нижний Новгород» и ставропольское «Динамо». В 2016 году вызывался в сборную России.
«Контракт рассчитан на три года. Если клуб вылетает, он уходит как свободный агент, — сказал Худяков. — Я близко дружу с семьей Кирилла Панченко, его отцом Виктором, по-дружески просил его помощь. Сейчас такая ситуация, что клубу нужно сохраниться, сезон будет еще тяжелее, чем прошлый».
«У Кирилла были гораздо выгоднее предложения из тульского “Арсенала” и “Урала”. Только из чисто дружеских отношений он выбрал “Тамбов”, поддержав меня и клуб», — добавил Худяков.
Спортивный директор «Тамбова» добавил, что клуб продолжает работать над усилением состава. «Усиленно сейчас работаем по центральным защитникам. Но, если появится хороший вариант, рассмотрим предложения по любой позиции», — отметил он.
«Тамбов» в сезоне-2019/20 дебютировал в Тинькофф — Российской премьер-лиге, где команда заняла 14-е место и сохранила место в элите. В первом туре нового розыгрыша РПЛ тамбовчане в Саранске примут «Ростов». Игра состоится 8 августа, начало — 18:30 мск.