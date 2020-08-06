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16:41 (мск), источник: ТАСС

«Тамбов» договорился о подписании контракта с бывшим игроком «Динамо» Панченко на три года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тамбов» договорился с бывшим нападающим «Динамо» Кириллом Панченко о контракте сроком на три года. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Последним клубом Панченко было московское «Динамо», где он играл с 2016 года. Ранее нападающий также выступал за «Томь», «Мордовию», «Ставрополье-2009», «Нижний Новгород» и ставропольское «Динамо». В 2016 году вызывался в сборную России.

«Контракт рассчитан на три года. Если клуб вылетает, он уходит как свободный агент, — сказал Худяков. — Я близко дружу с семьей Кирилла Панченко, его отцом Виктором, по-дружески просил его помощь. Сейчас такая ситуация, что клубу нужно сохраниться, сезон будет еще тяжелее, чем прошлый».

Во время загрузки произошла ошибка.

«У Кирилла были гораздо выгоднее предложения из тульского “Арсенала” и “Урала”. Только из чисто дружеских отношений он выбрал “Тамбов”, поддержав меня и клуб», — добавил Худяков.

Спортивный директор «Тамбова» добавил, что клуб продолжает работать над усилением состава. «Усиленно сейчас работаем по центральным защитникам. Но, если появится хороший вариант, рассмотрим предложения по любой позиции», — отметил он.

«Тамбов» в сезоне-2019/20 дебютировал в Тинькофф — Российской премьер-лиге, где команда заняла 14-е место и сохранила место в элите. В первом туре нового розыгрыша РПЛ тамбовчане в Саранске примут «Ростов». Игра состоится 8 августа, начало — 18:30 мск.

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