Российский клуб объявил о подписании футболиста молодежной сборной Казахстана
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов стал игроком российского «СКА-Хабаровска». Об этом объявила
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов стал игроком российского «СКА-Хабаровска». Об этом объявила
Контракт Кенесова рассчитан на три года. Сейчас футболисту 19 полных лет, но уже 4 сентября ему исполнится 20. В новой команде он будет выступать под номером 80.
Казахстанцы с нового сезона не считаются легионерами в России, поэтому в «СКА-Хабаровске» Кенесов будет играть как лимитчик — в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) клуб должен обязательно выпускать в старте одного игрока не старше 1999 года рождения.
Отметим, что Кенесов — воспитанник «Иртыша», за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
В прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» занял седьмое место в ФНЛ, которая считается вторым уровнем чемпионата России после