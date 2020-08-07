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13:59 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб объявил о подписании футболиста молодежной сборной Казахстана

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов стал игроком российского «СКА-Хабаровска». Об этом объявила пресс-служба клуба.

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Контракт Кенесова рассчитан на три года. Сейчас футболисту 19 полных лет, но уже 4 сентября ему исполнится 20. В новой команде он будет выступать под номером 80.

Казахстанцы с нового сезона не считаются легионерами в России, поэтому в «СКА-Хабаровске» Кенесов будет играть как лимитчик — в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) клуб должен обязательно выпускать в старте одного игрока не старше 1999 года рождения.

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Отметим, что Кенесов — воспитанник «Иртыша», за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.

В прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» занял седьмое место в ФНЛ, которая считается вторым уровнем чемпионата России после премьер-лиги. Новый сезон клуб начал с гостевой победы над «Аланией» — 4:2. В сезоне 2017/18 хабаровчане впервые в своей истории выступили в РПЛ, но заняли последнее, 16-е, место.

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