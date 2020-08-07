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14:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Это че, японец?» Российский клуб оригинально представил новичка из Казахстана

Российский «СКА-Хабаровск» оригинально представил казахстанского новичка Армана Кенесова, передает корреспондент Vesti.kz.

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Клуб опубликовал видео в Instagram, в котором сделал отсылку на трансфер годичной давности — тогда команду пополнил японский полузащитник Минори Сато, с которым расстались 1 июня.

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Видео с Сато:

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О подписании трехлетнего контракта с Кенесовым «СКА-Хабаровск» объявил сегодня, 7 августа. В новой команде 19-летний полузащитник будет играть как лимитчик — казахстанцы не считаются легионерами в России.

Отметим, что Кенесов — воспитанник «Иртыша», за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.

В прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» занял седьмое место в ФНЛ, которая считается вторым уровнем чемпионата России после премьер-лиги. Новый сезон клуб начал с гостевой победы над «Аланией» — 4:2. В сезоне 2017/18 хабаровчане впервые в своей истории выступили в РПЛ, но заняли последнее, 16-е, место.

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