«Это че, японец?» Российский клуб оригинально представил новичка из Казахстана
Российский «СКА-Хабаровск» оригинально представил казахстанского новичка Армана Кенесова, передает корреспондент Vesti.kz.
Российский «СКА-Хабаровск» оригинально представил казахстанского новичка Армана Кенесова, передает корреспондент Vesti.kz.
Клуб опубликовал видео в Instagram, в котором сделал отсылку на трансфер годичной давности — тогда команду пополнил японский полузащитник Минори Сато, с которым расстались 1 июня.
Видео с Сато:
О подписании трехлетнего контракта с Кенесовым «СКА-Хабаровск» объявил сегодня, 7 августа. В новой команде 19-летний полузащитник будет играть как лимитчик — казахстанцы не считаются легионерами в России.
Отметим, что Кенесов — воспитанник «Иртыша», за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
В прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» занял седьмое место в ФНЛ, которая считается вторым уровнем чемпионата России после