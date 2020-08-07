Казахстанский футболист после скандального ухода из «Кайрата» близок к трансферу в российский клуб

В марте Оразов покинул «Кайрат», в котором проделал путь от академии до главной команды, и перешел в латвийский «Даугавпилс». Дебютировать за новую команду хавбек не успел, так как не мог покинуть Казахстан из-за ситуации с коронавирусом.

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В начале июля «Кайрат» сообщил о поданном иске в ФИФА на «Даугавпилс» и потребовал компенсацию за Оразова. В латвийском клубе же уверены, что переход состоялся по всем правилам.

По данным Кожахмета, Оразов приглянулся руководству «Чайки», а контракт будет подписан в ближайшие дни. Клуб, которым владеет бизнесмен Андрей Чайка, проводит свой второй сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — это второй уровень после премьер-лиги. С этого года казахстанцы не считаются легионерами в чемпионате России.