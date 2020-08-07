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17:00 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист после скандального ухода из «Кайрата» близок к трансферу в российский клуб

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов близок к подписанию контракта с российской «Чайкой», сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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В марте Оразов покинул «Кайрат», в котором проделал путь от академии до главной команды, и перешел в латвийский «Даугавпилс». Дебютировать за новую команду хавбек не успел, так как не мог покинуть Казахстан из-за ситуации с коронавирусом.

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В начале июля «Кайрат» сообщил о поданном иске в ФИФА на «Даугавпилс» и потребовал компенсацию за Оразова. В латвийском клубе же уверены, что переход состоялся по всем правилам.

По данным Кожахмета, Оразов приглянулся руководству «Чайки», а контракт будет подписан в ближайшие дни. Клуб, которым владеет бизнесмен Андрей Чайка, проводит свой второй сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — это второй уровень после премьер-лиги. С этого года казахстанцы не считаются легионерами в чемпионате России.

22-летний Оразов находился в системе «Кайрата» с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.

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