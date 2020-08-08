Футболисты «Торпедо» сыграли вничью со «Спартаком-2» в матче ФНЛ
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московское «Торпедо» сыграло вничью со столичным «Спартаком-2» в гостевом матче второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московское «Торпедо» сыграло вничью со столичным «Спартаком-2» в гостевом матче второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Субботняя встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. На гол Астемира Гордюшенко на 32-й минуте «Спартак-2» ответил точным ударом Сильвануса Нимели (44-я).
В другом матче игрового дня тольяттинский «Акрон» дома обыграл ярославский «Шинник» — 2:1.