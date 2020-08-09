В России оценили дебют футболиста молодежной сборной Казахстана

Напомним, это произошло в гостевой игре второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с ивановским «Текстильщиком». 19-летний Кенесов вышел на поле на 81-й минуте, его команда проиграла со счетом 0:1.

«Единственный опасный момент у ворот соперника создал Базелюк, пробивший стандарт, но голкипер хозяев поля был на месте и без труда взял мяч в руки. Порадовал Арман Кенесов, новичок СКА, вышедший на последних минутах матча, однако его стараний не хватило, чтобы выправить игру», — пишет СМИ.