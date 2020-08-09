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13:36 (мск), источник: Vesti.kz

В России оценили дебют футболиста молодежной сборной Казахстана

Российская газета «Комсомольская правда» высказалась о дебюте полузащитника молодежной сборной Казахстана Армана Кенесова за «СКА-Хабаровск».

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Напомним, это произошло в гостевой игре второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с ивановским «Текстильщиком». 19-летний Кенесов вышел на поле на 81-й минуте, его команда проиграла со счетом 0:1.

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«Единственный опасный момент у ворот соперника создал Базелюк, пробивший стандарт, но голкипер хозяев поля был на месте и без труда взял мяч в руки. Порадовал Арман Кенесов, новичок СКА, вышедший на последних минутах матча, однако его стараний не хватило, чтобы выправить игру», — пишет СМИ.

О подписании трехлетнего контракта с Кенесовым «СКА-Хабаровск» объявил 7 августа. Футболист является воспитанником Иртыша, за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.

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