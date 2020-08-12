Пиняев — шестой по стоимости игрок 2004 года рождения по версии Transfermarkt
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев входит в десятку самых дорогих футболистов 2004 года рождения по версии авторитетного портала Transfermarkt.
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев входит в десятку самых дорогих футболистов 2004 года рождения по версии авторитетного портала Transfermarkt.
Стоимость 15-летнего форварда, которому в ноябре исполнится 16 лет, составляет 200 тысяч евро.
Это шестой показатель в мире.
Самым дорогим футболистом 2004 года рождения портал считает хавбека «Кайсериспора» Эмре Демира — 900 тысяч евро.
Полностью топ выглядит следующим образом:
1. Эмре Демир (Турция, «Кайсериспор») — 900 тысяч евро.
2. Бурак Инс (Турция, «Алтынорду) — 850 тысяч.
3. Пьер Двомо (Бельгия, «Генк») — 500 тысяч.
4. Йепп Кьяр (Дания, «Хорсенс») — 400 тысяч.
5. Хулио Энсисо (Парагвай, «Либертад») — 250 тысяч.
6. Сергей Пиняев (Россия, «Чертаново») — 200 тысяч.
7. Мартин Вектал (Эстония, «Калев») — 150 тысяч.
Еще 15 игроков оцениваются в 50 тысяч евро каждый.