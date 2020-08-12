Футболисты «Оренбурга» победили «Аланию» в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в среду в Оренбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Артем Кулишев (53-я минута с пенальти) и Андреа Чуканов (62). На 50-й минуте пенальти не реализовал игрок «Алании» Батраз Хадарцев. На этой же минуте красную карточку получил футболист «Оренбурга» Михаил Сиваков, спустя пять минут удаление заработал Дмитрий Кобесов из «Алании».