Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Акрон
10
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
ПСЖ
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Нижний Новгород
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Енисей
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Велес
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Алания
20
Футбол. Первый дивизион
16:30
Иртыш
Чертаново
12
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Спартак-2
12
Все события
Фоторепортажи
17Матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом
10Дубля Роналду не хватило: «Лион» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов
20:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Оренбурга» победили «Аланию» в матче ФНЛ

«Оренбург» обыграл владикавказскую «Аланию» в матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в среду в Оренбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Артем Кулишев (53-я минута с пенальти) и Андреа Чуканов (62). На 50-й минуте пенальти не реализовал игрок «Алании» Батраз Хадарцев. На этой же минуте красную карточку получил футболист «Оренбурга» Михаил Сиваков, спустя пять минут удаление заработал Дмитрий Кобесов из «Алании».

«Оренбург» одержал три победы в трех турах ФНЛ, «Алания» потерпела два поражения при одном выигранном матче.

Оренбург
2:0
Первый тайм: 0:0
Алания
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Кардиолог назвала семь признаков скорого инсульта
15-летняя звезда разрывает ФНЛ. Сегодня он забил первый гол
«Барселона» сообщила о обнаружении коронавируса у одного игрока
Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?
Малышко в деле. Биатлонист постарается вернуться в сборную
ВФЛА выплатила штраф World Athletics — 6,31 миллиона долларов
Рой Джонс объяснил перенос боя против Майка Тайсона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь