Футболисты «Оренбурга» победили «Аланию» в матче ФНЛ
«Оренбург» обыграл владикавказскую «Аланию» в матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Оренбург» обыграл владикавказскую «Аланию» в матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Оренбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Артем Кулишев (53-я минута с пенальти) и Андреа Чуканов (62). На 50-й минуте пенальти не реализовал игрок «Алании» Батраз Хадарцев. На этой же минуте красную карточку получил футболист «Оренбурга» Михаил Сиваков, спустя пять минут удаление заработал Дмитрий Кобесов из «Алании».
«Оренбург» одержал три победы в трех турах ФНЛ, «Алания» потерпела два поражения при одном выигранном матче.