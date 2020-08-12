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20:49 (мск), источник: Sport24

15-летняя звезда «Чертаново» разрывает ФНЛ: Пиняев начал сезон с двух ассистов, а сегодня забил первый гол

И вошел в топ-10 дорогостоящих игроков мира 2004 года рождения.

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Источник: Sport24

Сергей Пиняев ярчайше ворвался во взрослый футбол.

Вундеркинд, который гоняет на стажировку в «Манчестер Юнайтед» и снялся в «КраСаве», дебютировал в ФНЛ в матче со «Спартаком-2»: вышел на замену и тут же выдал ассист, покатив Юрию Завезену на пустые.

На тот момент Пиняеву было 15 лет, 8 месяцев и 30 дней — он стал самым молодым дебютантом в истории ФНЛ, побив рекорд Павла Маслова (15 лет, 11 месяцев и 2 дня).

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«Манчестер» следит за парнем. Сегодня прислали смс, что смотрели игру. Там довольны дебютом, назвали его хорошим. Сейчас ждут видеонарезку.
Директор «Чертаново» Николай Ларин — в интервью «РБ-Спорт»

Дебют Пиняева впечатлил и Юрия Семина, который тоже был на игре: «Мне понравились все действия Пиняева. Абсолютно каждое. Он сыграл полчаса, но за это время впечатлил меня. Раз на него обратили внимание в “Манчестере Юнайтед”, он этого достоин».

В матче с «Томью» вундеркинд оформил еще один ассист:

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И вошел в топ-10 дорогостоящих футболистов мира 2004 года рождения — Transfermarkt оценил 15-летнего игрока в 200 тысяч евро.

  • Это шестой показатель среди его сверстников.
  • Самым дорогим игроком 2004 года рождения является атакующий полузащитник «Кайсериспора» Эмре Демир, оцененный в 900 тысяч евро.
  • Также в топ-10 вошли Бурак Инсе («Алтынорду», 850 тысяч), Пьер Двомо («Генк», 500 тысяч), Йеппе Кьер («Хорсенс», 400 тысяч), Жулио Энкисо («Либертад», 250 тысяч), Мартин Веткал («Калев» (Таллин), 150 тысяч), Радослав Севериш («Корона», 50 тысяч), Оливер Зых («Заглембе», 50 тысяч) и Джакеле Маршалл-Рутти («Торонто», 50 тысяч).

В ближайшее время ценник на Пиняева взлетит еще мощнее — в третьем туре ФНЛ он забил свой первый мяч. И снова после замены. Вот как это было:

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«Манчестер Юнайтед» лучше не затягивать с контрактом.

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