15-летняя звезда «Чертаново» разрывает ФНЛ: Пиняев начал сезон с двух ассистов, а сегодня забил первый гол
И вошел в топ-10 дорогостоящих игроков мира 2004 года рождения.
И вошел в топ-10 дорогостоящих игроков мира 2004 года рождения.
Сергей Пиняев ярчайше ворвался во взрослый футбол.
Вундеркинд, который гоняет на стажировку в «Манчестер Юнайтед» и снялся в «КраСаве», дебютировал в ФНЛ в матче со «Спартаком-2»: вышел на замену и тут же выдал ассист, покатив Юрию Завезену на пустые.
На тот момент Пиняеву было 15 лет, 8 месяцев и 30 дней — он стал самым молодым дебютантом в истории ФНЛ, побив рекорд Павла Маслова (15 лет, 11 месяцев и 2 дня).
«Манчестер» следит за парнем. Сегодня прислали смс, что смотрели игру. Там довольны дебютом, назвали его хорошим. Сейчас ждут видеонарезку.
Дебют Пиняева впечатлил и Юрия Семина, который тоже был на игре: «Мне понравились все действия Пиняева. Абсолютно каждое. Он сыграл полчаса, но за это время впечатлил меня. Раз на него обратили внимание в “Манчестере Юнайтед”, он этого достоин».
В матче с «Томью» вундеркинд оформил еще один ассист:
И вошел в топ-10 дорогостоящих футболистов мира 2004 года рождения — Transfermarkt оценил 15-летнего игрока в 200 тысяч евро.
В ближайшее время ценник на Пиняева взлетит еще мощнее — в третьем туре ФНЛ он забил свой первый мяч. И снова после замены. Вот как это было:
«Манчестер Юнайтед» лучше не затягивать с контрактом.