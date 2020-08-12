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20:33 (мск), источник: Lenta.Ru

15-летний российский футболист забил гол и вошел в историю

Российский полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев забил гол в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Иртыша». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Пиняев удвоил преимущество своей команды на 64-й минуте противостояния. Хавбек стал самым молодым автором гола в истории лиги. Ранее, в день матча против «Спартака-2», ему исполнилось 15 лет 8 месяцев и 30 дней.

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Взятие ворот в матче против «Иртыша» — уже третье результативное действие хавбека в рамках ФНЛ. До этого на его счету было два голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость россиянина в 200 тысяч евро. Таким образом он входит в десятку наиболее ценных футболистов мира 2004 года рождения.

Пиняев — воспитанник академии «Чертаново». Футболист также тренировался в академии московского «Локомотива» и ездил в Англию, где стажировался в «Манчестер Юнайтед».

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