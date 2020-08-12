15-летний российский футболист забил гол и вошел в историю

Пиняев удвоил преимущество своей команды на 64-й минуте противостояния. Хавбек стал самым молодым автором гола в истории лиги. Ранее, в день матча против «Спартака-2», ему исполнилось 15 лет 8 месяцев и 30 дней.

Взятие ворот в матче против «Иртыша» — уже третье результативное действие хавбека в рамках ФНЛ. До этого на его счету было два голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость россиянина в 200 тысяч евро. Таким образом он входит в десятку наиболее ценных футболистов мира 2004 года рождения.