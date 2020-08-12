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22:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» победили «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «СКА-Хабаровском» в матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 20-й минуте гол забил игрок «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, а на 34-й минуте автоголом отметился Кирилл Суслов.

Результаты других матчей третьего тура, прошедших в среду:

«Волгарь» (Астрахань) — «Велес» (Москва) — 1:2,

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:0,

«Текстильщик» (Иваново) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1,

«Динамо» (Брянск) — «Нижний Новгород» — 1:0.

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