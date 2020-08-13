Болельщики «Торпедо» призвали главного тренера уйти в отставку
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Болельщики футбольного клуба «Торпедо» призвали Сергея Игнашевича уйти в отставку с поста главного тренера московской команды.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Болельщики футбольного клуба «Торпедо» призвали Сергея Игнашевича уйти в отставку с поста главного тренера московской команды.
«Торпедо» в среду упустило победу над «Акроном» (1:1) в матче третьего тура первенства ФНЛ. Московская команда набрала два очка в трех турах и находится на 19-м месте в таблице. Игнашевич возглавляет «Торпедо» с июня 2019 года.
Далее приводится текст заявления, который опубликован на странице объединения болельщиков «Торпедо» в Instagram.
«Сергей Николаевич, время пришло… 9 (девять) месяцев вы не можете взять три очка. Как всегда, на