«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» в матче ФНЛ
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» дома победил астраханский «Волгарь» в матче четвертого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» дома победил астраханский «Волгарь» в матче четвертого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Дмитрий Барков (8-я минута). На 90-й минуте был удален игрок «Волгаря» Юрий Журавлев.
«СКА-Хабаровск» в следующем туре примет воронежский «Факел» 22 августа, а «Волгарь» в этот же день сыграет на выезде с «Чайкой» из Песчанокопского.