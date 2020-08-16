«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» в матче ФНЛ

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Дмитрий Барков (8-я минута). На 90-й минуте был удален игрок «Волгаря» Юрий Журавлев.

«СКА-Хабаровск» в следующем туре примет воронежский «Факел» 22 августа, а «Волгарь» в этот же день сыграет на выезде с «Чайкой» из Песчанокопского.