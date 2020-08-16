Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чертаново
Динамо Бр
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Акрон
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Факел
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нижний Новгород
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Иртыш
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Алания
32
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Шинник
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Волгарь
10
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
17«Динамо» оставило Нжи без подарка в матче с «Ротором»
12:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» в матче ФНЛ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» дома победил астраханский «Волгарь» в матче четвертого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Дмитрий Барков (8-я минута). На 90-й минуте был удален игрок «Волгаря» Юрий Журавлев.

«СКА-Хабаровск» в следующем туре примет воронежский «Факел» 22 августа, а «Волгарь» в этот же день сыграет на выезде с «Чайкой» из Песчанокопского.

Читайте также
СКА-Хабаровск
1:0
Первый тайм: 1:0
Волгарь
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Выход у Гвардиолы только один. Звать Месси
АПЛ назвала лучшего игрока сезона
Миочич — лучший тяжеловес в истории UFC. Кормье повержен
СМИ: Агент Миранчука проведет переговоры с четвертьфиналистом ЛЧ
«Барселона» может продать нескольких игроков, включая Гризманна
В США бой за чемпионский пояс WBA завершился судейским скандалом
Соперники «Зенита» — в полуфинале ЛЧ. Этим можно гордиться?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь