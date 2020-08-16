Дубль Лескано помог «Енисею» победить «Аланию» в матче ФНЛ

Воскресная встреча в Красноярске завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев поля дубль оформил Хуан Лескано (70-я и 87-я минуты), еще один гол на счету Александра Ломакина (10). У гостей отличились Батраз Хадарцев (15) и Бутта Магомедов (90+2, пенальти). «Алания» осталась в меньшинстве на 56-й минуте после удаления Алана Багаева.