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15:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Лескано помог «Енисею» победить «Аланию» в матче ФНЛ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Красноярский «Енисей» дома обыграл владикавказскую «Аланию» в матче четвертого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Воскресная встреча в Красноярске завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев поля дубль оформил Хуан Лескано (70-я и 87-я минуты), еще один гол на счету Александра Ломакина (10). У гостей отличились Батраз Хадарцев (15) и Бутта Магомедов (90+2, пенальти). «Алания» осталась в меньшинстве на 56-й минуте после удаления Алана Багаева.

В другом матче тура «Томь» на своем поле сыграла вничью с омским «Иртышом» — 1:1.

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