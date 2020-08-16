Брянское «Динамо» на выезде обыграло «Чертаново» в первенстве ФНЛ

Игра, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 18-й минуте Максим Вотинов.

Следующий матч «Динамо» проведет 22 августа на выезде против «Томи», «Чертаново» в этот же день сыграет в гостях против «Нефтехимика» (Нижнекамск).