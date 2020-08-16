Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Велес
Факел
11
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Оренбург
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Шинник
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Динамо Бр
01
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Манчестер Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Иртыш
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Алания
32
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Волгарь
10
Все события
Фоторепортажи
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
16Эта «Барса» сломалась, несите новую: «Бавария» разгромила каталонцев 8:2
17:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Брянское «Динамо» на выезде обыграло «Чертаново» в первенстве ФНЛ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Футболисты брянского «Динамо» на выезде нанесли поражение «Чертаново» в четвертом туре первенства ФНЛ.

Наверх

Игра, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 18-й минуте Максим Вотинов.

Следующий матч «Динамо» проведет 22 августа на выезде против «Томи», «Чертаново» в этот же день сыграет в гостях против «Нефтехимика» (Нижнекамск).

Чертаново
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо Бр
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Выход у Гвардиолы только один. Звать Месси
АПЛ назвала лучшего игрока сезона
Миочич — лучший тяжеловес в истории UFC. Кормье повержен
СМИ: Агент Миранчука проведет переговоры с четвертьфиналистом ЛЧ
«Барселона» может продать нескольких игроков, включая Гризманна
Назначены судьи на матч «Зенит» — ЦСКА
Соперники «Зенита» — в полуфинале ЛЧ. Этим можно гордиться?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь