«Оренбург» сыграл вничью с «Текстильщиком» в матче ФНЛ
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. «Оренбург» сыграл вничью с ивановским «Текстильщиком» в матче 4-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. «Оренбург» сыграл вничью с ивановским «Текстильщиком» в матче 4-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Савелий Козлов (90+1-я минута), у гостей — Алексей Губочкин (90+5).
В другом матче «Спартак-2» (Москва) дома обыграл «Акрон» (Тольятти) — 1:0.
Лидирующий в ФНЛ «Оренбург» потерял очки впервые в сезоне и теперь опережает «Спартак-2» только по дополнительным показателям (по 10 очков).