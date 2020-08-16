«Оренбург» сыграл вничью с «Текстильщиком» в матче ФНЛ

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Савелий Козлов (90+1-я минута), у гостей — Алексей Губочкин (90+5).

Лидирующий в ФНЛ «Оренбург» потерял очки впервые в сезоне и теперь опережает «Спартак-2» только по дополнительным показателям (по 10 очков).