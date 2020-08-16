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18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оренбург» сыграл вничью с «Текстильщиком» в матче ФНЛ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. «Оренбург» сыграл вничью с ивановским «Текстильщиком» в матче 4-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Савелий Козлов (90+1-я минута), у гостей — Алексей Губочкин (90+5).

В другом матче «Спартак-2» (Москва) дома обыграл «Акрон» (Тольятти) — 1:0.

Лидирующий в ФНЛ «Оренбург» потерял очки впервые в сезоне и теперь опережает «Спартак-2» только по дополнительным показателям (по 10 очков).

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Оренбург
1:1
Первый тайм: 0:0
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