«Велес» и «Факел» сыграли вничью в матче ФНЛ
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Московский «Велес» и воронежский «Факел» сыграли вничью в матче 4-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Московский «Велес» и воронежский «Факел» сыграли вничью в матче 4-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча в Домодедово завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Олег Дмитриев (12-я минута), у хозяев счет сравнял
В другом матче дня «Нижний Новгород» дома уступил «Нефтехимику» (Нижнекамск) — 0:1.