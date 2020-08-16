«Торпедо» одержало первую победу в ФНЛ с ноября 2019 года
ТАСС, 16 августа. Московское «Торпедо» обыграло в гостях «Краснодар-2» со счетом 3:0 в матче четвертого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 16 августа. Московское «Торпедо» обыграло в гостях «Краснодар-2» со счетом 3:0 в матче четвертого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Голы забили Равиль Нетфуллин (24-я минута), Игорь Лебеденко (65) и Максим Шоркин (71). На 83-й минуте красную карточку получил футболист «Краснодара-2» Виталий Стежко.
За несколько дней до матча часть активных фанатов «Торпедо» выступила в Instagram с призывом к главному тренеру клуба Сергею Игнашевичу уйти в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. «Торпедо» не могло победить в ФНЛ на протяжении девяти встреч (пять ничьих, четыре поражения), сезон-2019/20 был досрочно завершен весной
В турнирной таблице «Торпедо» после четырех туров с пятью очками идет 12-м, «Краснодар-2» опустился на 14-е место (4). В следующем туре «Торпедо» дома сыграет 22 августа с калининградской «Балтикой», краснодарцы в тот же день встретятся в гостях с тольяттинским «Акроном».
В другом матче игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» победил в гостях «Нижний Новгород» (1:0), «Велес» дома сыграл вничью с воронежским «Факелом» (1:1).