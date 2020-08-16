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16Миранчук принес «Локо» победу над «Краснодаром»
20:21 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» одержало первую победу в ФНЛ с ноября 2019 года

ТАСС, 16 августа. Московское «Торпедо» обыграло в гостях «Краснодар-2» со счетом 3:0 в матче четвертого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Голы забили Равиль Нетфуллин (24-я минута), Игорь Лебеденко (65) и Максим Шоркин (71). На 83-й минуте красную карточку получил футболист «Краснодара-2» Виталий Стежко.

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За несколько дней до матча часть активных фанатов «Торпедо» выступила в Instagram с призывом к главному тренеру клуба Сергею Игнашевичу уйти в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. «Торпедо» не могло победить в ФНЛ на протяжении девяти встреч (пять ничьих, четыре поражения), сезон-2019/20 был досрочно завершен весной из-за пандемии коронавируса. В предыдущий раз команда победила 3 ноября 2019 года, обыграв в домашнем матче «СКА-Хабаровск» (2:1). Также команда потерпела разгромное поражение в четвертьфинале Олимп — Кубка России сезона-2019/20 от подмосковных «Химок» (1:5).

В турнирной таблице «Торпедо» после четырех туров с пятью очками идет 12-м, «Краснодар-2» опустился на 14-е место (4). В следующем туре «Торпедо» дома сыграет 22 августа с калининградской «Балтикой», краснодарцы в тот же день встретятся в гостях с тольяттинским «Акроном».

В другом матче игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» победил в гостях «Нижний Новгород» (1:0), «Велес» дома сыграл вничью с воронежским «Факелом» (1:1).

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Краснодар-2
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Первый тайм: 0:1
Торпедо М
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