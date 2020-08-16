«Торпедо» одержало первую победу в ФНЛ с ноября 2019 года

За несколько дней до матча часть активных фанатов «Торпедо» выступила в Instagram с призывом к главному тренеру клуба Сергею Игнашевичу уйти в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. «Торпедо» не могло победить в ФНЛ на протяжении девяти встреч (пять ничьих, четыре поражения), сезон-2019/20 был досрочно завершен весной из-за пандемии коронавируса. В предыдущий раз команда победила 3 ноября 2019 года, обыграв в домашнем матче «СКА-Хабаровск» (2:1). Также команда потерпела разгромное поражение в четвертьфинале Олимп — Кубка России сезона-2019/20 от подмосковных «Химок» (1:5).