Этнический казах из РПЛ рассказал о переходе в другой российский клуб

«Миша Меркулов еще зимой ушел из “Урала” в “Рубин”, на зимних сборах очень рассчитывали на меня, но, к сожалению, в начале сборов я получил травму, и пропустил в совокупности около трех месяцев. Тренерскому штабу пришлось искать игрока на позицию, уже после восстановления я получал мало игрового времени, в этом, конечно, я никого винить не буду, виноват только сам. Аренда в “Оренбург” связана с тем, что очень хотел играть, с агентом мы искали команду, и получилось так, что “Оренбург” был заинтересован во мне, плюс я теперь к дому ближе стал. Мои личные цели — как можно больше играть и помочь команде выполнить задачу выхода в премьер-лигу», — сказал Насыров.