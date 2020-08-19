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16:11 (мск), источник: ТАСС

Спортивный директор «Чайки» отстранен от футбола на два года за ставки

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение отстранить на два года от футбольной деятельности Олега Баяна, который является спортивным директором выступающего в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуба «Чайка». Об этом ТАСС сообщил член комитета Андрей Созин.

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«Прошло заседание комитета по этике, по его итогам спортивный директор “Чайки” Олег Баян отстранен от футбольной деятельности на два года за ставки. Апелляция может быть подана в течение трех дней после вынесения ему наказания», — сказал Созин.

«Надо признать, что он подготовился, — пришел не один, а с коллективом юристов. Они очень долго и достаточно аргументированно высказывали свою позицию, но она больше касается правоохранительных органов. Они ушли в юриспруденцию, а комитет по этике отношения к уголовному праву не имеет», — добавил член комитета по этике РФС.

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Собеседник агентства отметил, что у спортивного директора «Чайки» был зарегистрирован аккаунт в одной из букмекерских компаний. «Этот факт позволил комитету принять такое решение. Не скажу, что он ставил активно на российский чемпионат, были разные ставки на разные международные соревнования. Не доказано, что он делал ставки на матчи своей команды», — подчеркнул Созин.

«Мы не углублялись, на что он ставил, — был прецедент. Наказание достаточно мягкое. Он руководитель и должен следить за тем, чтобы игроки не ставили, а он сам активно ставил», — резюмировал член комитета по этике.

Футбольный клуб «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области был основан в 1997 году. Команда проводит второй сезон в ФНЛ. После четырех матчей в сезоне-2020/21 она занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав два очка.

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