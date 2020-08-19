Спортивный директор «Чайки» отстранен от футбола на два года за ставки

«Прошло заседание комитета по этике, по его итогам спортивный директор “Чайки” Олег Баян отстранен от футбольной деятельности на два года за ставки. Апелляция может быть подана в течение трех дней после вынесения ему наказания», — сказал Созин.

«Надо признать, что он подготовился, — пришел не один, а с коллективом юристов. Они очень долго и достаточно аргументированно высказывали свою позицию, но она больше касается правоохранительных органов. Они ушли в юриспруденцию, а комитет по этике отношения к уголовному праву не имеет», — добавил член комитета по этике РФС.

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Собеседник агентства отметил, что у спортивного директора «Чайки» был зарегистрирован аккаунт в одной из букмекерских компаний. «Этот факт позволил комитету принять такое решение. Не скажу, что он ставил активно на российский чемпионат, были разные ставки на разные международные соревнования. Не доказано, что он делал ставки на матчи своей команды», — подчеркнул Созин.

«Мы не углублялись, на что он ставил, — был прецедент. Наказание достаточно мягкое. Он руководитель и должен следить за тем, чтобы игроки не ставили, а он сам активно ставил», — резюмировал член комитета по этике.