«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» в матче ФНЛ
«СКА-Хабаровск» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«СКА-Хабаровск» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Субботняя встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1:0. Гол забил Дмитрий Барков (70-я минута).
«СКА-Хабаровск», в активе которого девять очков, в следующем матче ФНЛ 30 августа примет ярославский «Шинник», а «Факел» (4 очка) на следующий день сыграет в гостях с «Чайкой» из Песчанокопского.