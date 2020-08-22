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11:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» в матче ФНЛ

«СКА-Хабаровск» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Субботняя встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1:0. Гол забил Дмитрий Барков (70-я минута).

«СКА-Хабаровск», в активе которого девять очков, в следующем матче ФНЛ 30 августа примет ярославский «Шинник», а «Факел» (4 очка) на следующий день сыграет в гостях с «Чайкой» из Песчанокопского.

СКА-Хабаровск
1:0
Первый тайм: 0:0
Факел
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