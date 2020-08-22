«Спартак-2» в большинстве разгромил «Иртыш» в матче ФНЛ
ТАСС, 22 августа. Столичный «Спартак-2» на выезде крупно победил омский «Иртыш» в матче пятого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 5:0.
ТАСС, 22 августа. Столичный «Спартак-2» на выезде крупно победил омский «Иртыш» в матче пятого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 5:0.
Забитыми мячами отметились Малкольм Баду (18-я минута), Степан Оганесян (58), Михаил Игнатов (59) и Владислав Шитов (74, 80). На 41-й минуте игры защитник хозяев Павел Шакуро получил вторую желтую карточку и покинул поле.
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«Спартак-2» не проиграл ни одного матча со старта первенства (четыре победы, одна ничья), клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Иртыш» с одним очком в активе занимает последнее, 22-е место. В следующем туре столичный клуб 26 августа примет «Краснодар-2», «Иртыш» 30 августа на выезде сыграет с брянским «Динамо».
В других матчах игрового дня «СКА-Хабаровск» дома победил воронежский «Факел» (1:0), брянское «Динамо» на выезде в большинстве переиграло томскую «Томь» (2:0), тольяттинский «Акрон» в домашнем матче оказался сильнее «Краснодара-2» (1:0), «Оренбург» на выезде взял верх над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).
Московский «Велес» на выезде оказался сильнее ярославского «Шинника» (2:1), ивановский «Текстильщик» дома разошелся миром с красноярским «Енисеем» (2:2), не выявили сильнейшего «Нижний Новгород» и владикавказская «Алания» (1:1).