«Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» в матче ФНЛ

Беспроигрышная серия «Торпедо» достигла четырех матчей (1 победа, 3 ничьи), в турнирной таблице клуб идет на 14-м месте, набрав шесть очков. «Балтика» не проигрывает на протяжении пяти матчей (3 победы, 2 ничьи), калининградская команда с 11-ю очками располагается на третьем месте.