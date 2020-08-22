«Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» в матче ФНЛ
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Столичное «Торпедо» дома сыграло вничью с калининградской «Балтикой» в матче пятого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Столичное «Торпедо» дома сыграло вничью с калининградской «Балтикой» в матче пятого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев мяч забил Илья Берковский (9-я минута), у гостей отличился Аллеф (64).
Беспроигрышная серия «Торпедо» достигла четырех матчей (1 победа, 3 ничьи), в турнирной таблице клуб идет на 14-м месте, набрав шесть очков. «Балтика» не проигрывает на протяжении пяти матчей (3 победы, 2 ничьи), калининградская команда с 11-ю очками располагается на третьем месте.
В следующем туре подопечные Сергея Игнашевича 30 августа в гостях сыграют с московским «Велесом», калининградский клуб в этот же день примет тольяттинский «Акрон».
В другом матче игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» дома разгромил столичное «Чертаново» со счетом 3:0.