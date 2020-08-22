Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Рубин
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ротор
Сочи
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Ренн
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Волгарь
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
Анже
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Чертаново
30
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Балтика
11
Футбол. Премьер-лига
18:00
Зенит
Тамбов
41
Футбол. Премьер-лига
17:30
Арсенал Т
Динамо
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Иртыш
Спартак-2
05
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нижний Новгород
Алания
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Енисей
22
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Велес
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов
Оренбург
01
Футбол. Премьер-лига
16:00
Химки
Ахмат
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Краснодар-2
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Краснодар
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Динамо Бр
02
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Факел
10
Все события
Фоторепортажи
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
13«Лейпциг» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов
20:32 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» в матче ФНЛ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Столичное «Торпедо» дома сыграло вничью с калининградской «Балтикой» в матче пятого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев мяч забил Илья Берковский (9-я минута), у гостей отличился Аллеф (64).

Беспроигрышная серия «Торпедо» достигла четырех матчей (1 победа, 3 ничьи), в турнирной таблице клуб идет на 14-м месте, набрав шесть очков. «Балтика» не проигрывает на протяжении пяти матчей (3 победы, 2 ничьи), калининградская команда с 11-ю очками располагается на третьем месте.

В следующем туре подопечные Сергея Игнашевича 30 августа в гостях сыграют с московским «Велесом», калининградский клуб в этот же день примет тольяттинский «Акрон».

В другом матче игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» дома разгромил столичное «Чертаново» со счетом 3:0.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Дзюба не забил в день рождения. «Зенит» подарил ему победу
Названы претенденты на покупку Месси
У игрока ЦСКА разрыв передней крестообразной связки
«Краснодар» страдает из-за Кайо. Игрок провалил матч с «Уралом»
«Динамо» потерпело первое поражение в РПЛ, уступив «Арсеналу»
ЦСКА играет с «Рубином» в РПЛ (трансляция)
Бейсболисты США помогут россиянам? На Родченкова подали в суд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь