Экс-директор «Кайрата» получил руководящий пост в российском клубе

«Крылья Советов» — это большой клуб с великой историей и многочисленной армией болельщиков. Приятно стать частью «Крыльев», — заявил Калуцкий. — егодня с руководящим составом клуба мы обсудили текущие проблемы и пути их решения. Одна из главных задач — курс на открытость и прозрачность клуба. В самое ближайшее время планирую встретиться с болельщиками и пообщаться с ними на любые интересующие темы. Готов выслушать их мнения и ответить на все вопросы.