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16:17 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-директор «Кайрата» получил руководящий пост в российском клубе

Бывший технический директор «Кайрата» Евгений Калуцкий назначен гендиректором «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт российского клуба.

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Смену гендиректора самарцы провели по инициативе губернатора области Дмитрия Азарова. Кандидатуру Калуцкого совет директоров утвердил единогласно.

В прошлом сезоне «Крылья» заняли предпоследнее, 15-е, место в премьер-лиге. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) самарцы после пяти игр идут девятыми из 22 участников.

«Крылья Советов» — это большой клуб с великой историей и многочисленной армией болельщиков. Приятно стать частью «Крыльев», — заявил Калуцкий. — егодня с руководящим составом клуба мы обсудили текущие проблемы и пути их решения. Одна из главных задач — курс на открытость и прозрачность клуба. В самое ближайшее время планирую встретиться с болельщиками и пообщаться с ними на любые интересующие темы. Готов выслушать их мнения и ответить на все вопросы.

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В «Кайрате» Калуцкий работал с октября 2016 по февраль 2018 года. Контракт с ним алматинцы расторгли по обоюдному согласию сторон.

57-летний Калакуцкий до «Кайрата» работал генеральным директором подмосковного «Сатурна», президентом брянского «Динамо», генеральным секретарем и советником президента Российского футбольного союза (РФС).

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