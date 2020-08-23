Экс-директор «Кайрата» получил руководящий пост в российском клубе
Бывший технический директор «Кайрата» Евгений Калуцкий назначен гендиректором «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт российского клуба.
Бывший технический директор «Кайрата» Евгений Калуцкий назначен гендиректором «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт российского клуба.
Смену гендиректора самарцы провели по инициативе губернатора области Дмитрия Азарова. Кандидатуру Калуцкого совет директоров утвердил единогласно.
В прошлом сезоне «Крылья» заняли предпоследнее, 15-е, место в
«Крылья Советов» — это большой клуб с великой историей и многочисленной армией болельщиков. Приятно стать частью «Крыльев», — заявил Калуцкий. — егодня с руководящим составом клуба мы обсудили текущие проблемы и пути их решения. Одна из главных задач — курс на открытость и прозрачность клуба. В самое ближайшее время планирую встретиться с болельщиками и пообщаться с ними на любые интересующие темы. Готов выслушать их мнения и ответить на все вопросы.
В «Кайрате» Калуцкий работал с октября 2016 по февраль 2018 года. Контракт с ним алматинцы расторгли по обоюдному согласию сторон.
57-летний Калакуцкий до «Кайрата» работал генеральным директором подмосковного «Сатурна», президентом брянского «Динамо», генеральным секретарем и советником президента Российского футбольного союза (РФС).