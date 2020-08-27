Российский клуб уволил боровшегося с коронавирусом массажиста за прогулы
Футбольный клуб «Енисей» уволил массажиста Нуретдина Аскерова за прогулы. Об этом сообщает Baza.
Футбольный клуб «Енисей» уволил массажиста Нуретдина Аскерова за прогулы. Об этом сообщает Baza.
Массажиста заставили объяснить, почему он отсутствовал на рабочем месте с 29 июля по 19 августа. Мужчина заявил, что не мог этого сделать
С моей стороны будет преступной халатностью, если я буду посещать сейчас тренировки «Енисея» и подвергать потенциальному риску жизнь и здоровье как футболистов команды, так и персонала.
По информации издания, клубное руководство знало, что с марта этого года Аскеров входил в специализированную бригаду скорой помощи. При этом прямого запрета на работу по совместительству у массажиста не было, что и послужило причиной увольнения.
«Енисей» выступает в Футбольной национальной лиге. После пяти туров нынешнего сезона команда с 10 очками занимает шестое место в таблице.
По состоянию на 26 августа в России выявлено более 970 тысяч заболевших коронавирусом. Количество случаев заражения в мире превышает 23 миллиона.