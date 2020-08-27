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09:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский клуб уволил боровшегося с коронавирусом массажиста за прогулы

Футбольный клуб «Енисей» уволил массажиста Нуретдина Аскерова за прогулы. Об этом сообщает Baza.

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Массажиста заставили объяснить, почему он отсутствовал на рабочем месте с 29 июля по 19 августа. Мужчина заявил, что не мог этого сделать из-за нахождения в «красной зоне» и опасности распространения коронавируса и предоставил справку с Красноярской станции скорой медицинской помощи.

С моей стороны будет преступной халатностью, если я буду посещать сейчас тренировки «Енисея» и подвергать потенциальному риску жизнь и здоровье как футболистов команды, так и персонала.
Нуретдин Аскеров
бывший массажист «Енисея»

По информации издания, клубное руководство знало, что с марта этого года Аскеров входил в специализированную бригаду скорой помощи. При этом прямого запрета на работу по совместительству у массажиста не было, что и послужило причиной увольнения.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Енисей» выступает в Футбольной национальной лиге. После пяти туров нынешнего сезона команда с 10 очками занимает шестое место в таблице.

Во время загрузки произошла ошибка.

По состоянию на 26 августа в России выявлено более 970 тысяч заболевших коронавирусом. Количество случаев заражения в мире превышает 23 миллиона.

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